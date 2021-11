La definizione e la soluzione di: La figura retorica delle parabole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLEGORIA

Curiosità/Significato su: La figura retorica delle parabole La similitudine (lat. similitudo, gr. parabolé "paragone, confronto tra due o più termini", da cui il termine parabola) è una figura retorica che consiste ...

Altre definizioni con figura; retorica; delle; parabole; Carta figura ta; L erba da foraggio raffigura ta nelle carte da gioco; Il santo raffigura to con le pietre su un libro; Una carta da gioco figura ta; Figura retorica in cui si accostano gli opposti; La figura retorica con cui si in verte l'ordine normale delle parole; Una figura retorica ; retorica in breve; L insieme delle persone di un centro abitato; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021; Scavato dall azione delle acque; Raccontò famose parabole ; Cerca nelle Definizioni