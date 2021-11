Fu un famoso armatore greco | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Fu un famoso armatore greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONASSIS

Curiosità/Significato su: Fu un famoso armatore greco marzo 1975) è stato un armatore greco con cittadinanza argentina. Aristotele Onassis nacque il 15 gennaio 1906 a Karatas, un sobborgo di Smirne, in Turchia ...

Altre definizioni con famoso; armatore; greco; famoso allievo di Cimabue | Venerdì 26 novembre 2021; famoso allievo di Cimabue; Lo è il famoso Caminito; Beaton, famoso fotografo; Lincassa l'armatore ; L'Aristotele celeberrimo armatore greco; Aristotèlis che fu un noto armatore greco; L'importo pagato all'armatore ; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte | Venerdì 26 novembre 2021; Col cromatico e l enarmonico è uno dei tre generi sui quali si basava l antico sistema musicale greco ; La e lunga in greco ; Il ballo popolare greco ; Cerca nelle Definizioni