Famoso allievo di Cimabue | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Famoso allievo di Cimabue.

Soluzione 6 lettere : GIOTTO

Curiosità/Significato su: Famoso allievo di Cimabue ancora allievo di Cimabue un giorno dipinse una mosca su un affresco e Cimabue vedendola cercò di scacciarla per poi accorgersi dello scherzo e di come ...

