Esce da un ventricolo | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Esce da un ventricolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AORTA

Curiosità/Significato su: Esce da un ventricolo solo due vani: un atrio ed un ventricolo. Negli anfibi e nei rettili si ha la separazione degli atri (che quindi sono due) ma il ventricolo è ancora unico ...

Altre definizioni con esce; ventricolo; Si butta... a pesce | Venerdì 26 novembre 2021; Si butta... a pesce ; Un pesce da... bistecche; Su di essi si esce dalle porte finestre; Una valvola nel ventricolo sinistro del cuore; Esce da un ventricolo ; La valvola del ventricolo sinistro del cuore; Arteria che parte dal ventricolo sinistro; Cerca nelle Definizioni