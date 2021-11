Delimitano la porta | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Delimitano la porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALI

Curiosità/Significato su: Delimitano la porta attraverso le antiche porte della città, la Florianitor ("Lucke"), la Rienztor e la Ragentor, che la delimitano. Dalla porta orientale una via sale al castello ...

Altre definizioni con delimitano; porta; venerdì; novembre; 2021; delimitano la porta; Rilievi di cemento che delimitano la corsia preferenziale; delimitano i campi coltivati o i pascoli; delimitano il campo della regata; Si dice d evento d importa nza storica; Inizia da porta Pia; Un porta tile della Apple; Acido che porta informazioni genetiche; Liquore inglese | venerdì 26 novembre 2021; Il primo alimento | venerdì 26 novembre 2021; Vano, inefficace | venerdì 26 novembre 2021; Sostegno vegetale | venerdì 26 novembre 2021;