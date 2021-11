La definizione e la soluzione di: Vi si curano malati... in divisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : OSPEDALE MILITARE

Curiosità/Significato su: Vi si curano malati... in divisa letteralmente: «i simili si curano coi simili») formulato dal medico tedesco Samuel Hahnemann nella prima metà del XIX secolo. Si tratta di un concetto privo ...

Altre definizioni con curano; malati; divisa; Lo... curano le palestre; curano bambini; Persone che curano ; curano senza essere medici; Il sistema per auscultare ammalati molto lontani; Hanno in cura giovani malati ; Ammalati , bisognosi di cure; Prima erano malati ; A Roma era divisa in coorti, manipoli e centurie; Squadra di Mosca con divisa rossa e bianca; Quelli “di coscienza” rifiutano la divisa militare; divisa dal marito; Cerca nelle Definizioni