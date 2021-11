Coniugazione verbale | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Coniugazione verbale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARE

Curiosità/Significato su: Coniugazione verbale Voce principale: Grammatica latina. La prima coniugazione verbale della lingua latina presenta come vocale caratteristica la -a-. Comprende più della metà ...

Altre definizioni con coniugazione; verbale; venerdì; novembre; 2021; La desinenza da prima coniugazione ; La desinenza della prima coniugazione ; Desinenza dei verbi della prima coniugazione ; coniugazione verbale; Un tempo verbale ; Scontro verbale che può trascendere; Avventarsi usando violenza fisica o verbale ; Modo d'esprimersi attraverso il linguaggio verbale ; Un amico... di Tizio | venerdì 26 novembre 2021; Ripetuto, indica il suono della campanella | venerdì 26 novembre 2021; Una pianta medicinale | venerdì 26 novembre 2021; Aprire il fuoco | venerdì 26 novembre 2021; Una spiaggia delle Marche | venerdì 26 novembre 2021