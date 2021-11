La definizione e la soluzione di: Lo è la commissione che promuove... o respinge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ESAMINATRICE

Curiosità/Significato su: Lo e la commissione che promuove... o respinge indipendentemente dall'etnia, dal sesso o dalla classe sociale. Respinge ogni forma di estremismo, autoritarismo e razzismo. • Il Partito ECR riconosce il ...

