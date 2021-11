Colpo vincente al tennis | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Colpo vincente al tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACE

Curiosità/Significato su: Colpo vincente al tennis colpo di risposta; colpo al volo: equivalente di una schiacciata effettuata con diritto o con rovescio; è tipicamente un colpo di chiusura o vincente; ...

Altre definizioni con colpo; vincente; tennis; colpo del tennista; Un colpo ... dato sul chiodo; Il colpo del caprone in lotta; colpo da boxeur; Un'avvincente serie di regate veliche; Battuta vincente nel tennis; Battuta vincente a tennis; Il servizio vincente nel gioco del tennis; Colpo del tennis ta; Grande: le vittorie nei 4 massimi tornei di tennis ; Il fuori a tennis ; Iniziali di Sampras, l ex tennis ta;