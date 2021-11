La definizione e la soluzione di: Collerico per temperamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IROSO

Curiosità/Significato su: Collerico per temperamento persone in base alla loro natura, suddividendole in quattro temperamenti fondamentali, collerico, flemmatico, sanguigno e melanconico, basati sui tratti complessivi ...

Altre definizioni con collerico; temperamento; Il più collerico dei sette nani; Il peccato del collerico ; Di temperamento incline a scatenare colluttazioni; Può esserlo un temperamento ... e un gruppo; Indole, temperamento ; Colleriche per temperamento ; Cerca nelle Definizioni