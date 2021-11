La definizione e la soluzione di: Che tende ad evitare un danno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAUTELARE

Curiosità/Significato su: Che tende ad evitare un danno eventuali conseguenze sono limitate a tale regione. La scarica ad alta tensione di un fulmine tende a scorrere sulla superficie del corpo (per via della rapidità ...

Pretende re | Venerdì 26 novembre 2021; Si tende ma non è un arco; Ginnastica che distende i muscoli; tende nza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; evitare di nutrirsi; Si deve evitare di prestarlo alle critiche; Argomento da evitare ; Si indossa per evitare di disperdere agenti patogeni; Se lo danno i compagni; Cambiano il danno in vanto; Grave danno finanziario; Affettuosità che si danno ;