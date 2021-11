La definizione e la soluzione di: La cavità che ospita il molare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DENTINA

Curiosità/Significato su: La cavita che ospita il molare raggiunge il dente incisivo, si riporta indietro per comunicare con il forame mentoniero, dando due piccoli canali che si portano nelle cavità che contengono ...

Altre definizioni con cavità; ospita; molare; La cavità a forma di coppa nell'osso dell'anca; cavità profonda e angusta in una parete rocciosa; cavità dello stomaco dei ruminanti; Quella Azzurra è una cavità nell'isola di Capri; ospita animali; ospita spesso un letto a castello!; ospita bimbi o vecchi; ospita no persone anziane; Formulò una legge sul volume molare dei gas; Stimolare , far scaturire; In psicologia, stimolare determinate condotte; Oscillare leggermenteTremolare ; Cerca nelle Definizioni