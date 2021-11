La capitale della Finlandia | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: La capitale della Finlandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HELSINKI

Curiosità/Significato su: La capitale della Finlandia significati, vedi Finlandia (disambigua). Coordinate: 65°N 27°E? / ?65°N 27°E65; 27 La Finlandia (in finlandese: Suomi[?·info], in svedese: Finland[?·info]), ...

