Brunetta della politica | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Brunetta della politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RENATO

Curiosità/Significato su: Brunetta della politica Renato Brunetta (Venezia, 26 maggio 1950) è un politico, economista e accademico italiano, dal 13 febbraio 2021 ministro per la pubblica amministrazione ...

Altre definizioni