La definizione e la soluzione di: Bilancia l attivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASSIVO

Curiosità/Significato su: Bilancia l attivo presentazione dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio, quindi anche dello stato patrimoniale. L'attivo, situato a sinistra, è composto da 4 macroclassi ...

Altre definizioni con bilancia; attivo; bilancia no i doveri; Quello della bilancia ... determina l esito incerto; Viene controllato con la bilancia ; bilancia a bilico; Relativi al più alto vulcano attivo d'Europa; Fm: l'elemento radioattivo ; Aggettivo per un uomo cattivo ed empio; Le estreme in attivo ; Cerca nelle Definizioni