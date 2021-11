La definizione e la soluzione di: Bevanda a base di arancia, limone e carota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACE

Curiosità/Significato su: Bevanda a base di arancia, limone e carota Disambiguazione – "Carota" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Carota (disambigua). La carota (Daucus carota L., 1753) è una pianta erbacea ...

Altre definizioni con bevanda; base; arancia; limone; carota; bevanda spumeggiante; Lo è la bevanda non dolce ma neanche spiacevole; bevanda brasiliana; Una bevanda chiara e opaca dal sapore mandorlato; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; base dei coloranti artificiali; Una cura a base di calore; La cura a base di colori; Sono ottime "all arancia "; È gustosa all arancia ; Una arancia sanguigna; La buccia dell'arancia ; limone dolce; L'agrume simile a un grosso limone bitorzoluto; Lo è il sapore del limone ; Sorbetto al limone alcolico; _ di carota , romanzo; Il di carota letterario; Di solito contiene cipolla, carota e sedano; Ortaggio simile a una carota di colore biancastro;