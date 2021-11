Batte dove il dente duole | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Batte dove il dente duole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LINGUA

Curiosità/Significato su: Batte dove il dente duole intensità. La lingua batte dove il dente duole - Come la lingua, involontariamente, torna a poggiarsi sul dente dolorante, i pensieri o i discorsi tornano ...

Altre definizioni con batte; dove; dente; duole; venerdì; novembre; 2021; Uno che non sa dove sbatte re la testa; Un attacco da caricabatte rie; Cellule antibatte riche; batte re sul tempo l avversario; Uno che non sa dove sbattere la testa; Il luogo dove ... non c è anima viva; Lo è l aria dove si litiga; Saltato fuori da chissà dove ; Discendente ; Moratti ne è stato il presidente ; Il 44° presidente USA; Christian, presidente della Regione Sardegna; Se non vede, il cuore non duole ; duole per la coxalgia; Se è pesante, duole ; La colica che duole nel fianco dorsale; Un amico... di Tizio | venerdì 26 novembre 2021; Ripetuto, indica il suono della campanella | venerdì 26 novembre 2021; Una pianta medicinale | venerdì 26 novembre 2021; Aprire il fuoco | venerdì 26 novembre 2021; Una spiaggia delle Marche | venerdì 26 novembre 2021;