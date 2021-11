La definizione e la soluzione di: Un autore come Tacito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANNALISTA

Curiosità/Significato su: Un autore come Tacito non fu dato da Tacito. Il probabile titolo originale era Ab excessu divi Augusti, "Dalla morte del Divino Augusto". L'opera di Tacito ci è giunta in maniera ...

Altre definizioni con autore; come; tacito; Un Gino cantautore | Venerdì 26 novembre 2021; Alessandro: l autore di Seta; Il Fossati popolare cantautore ; L autore di Candido; Un vegetale come la guaranà; Gridare... come un cane; Sbagliare... come un orologio; Uno scrittore come Eschilo; Io per tacito ; Studioso della lingua di tacito e Virgilio; Oppure per tacito ; I... diari di tacito ;