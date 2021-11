La definizione e la soluzione di: L assenso più breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SI

Curiosità/Significato su: L assenso piu breve intercettarle. Il ministro della guerra turco Ismail Enver diede il suo assenso all'entrata nei Dardanelli alle due navi, ben sapendo che tale decisione ...

Altre definizioni con assenso; breve; L'assenso di monsieur; assenso a Londra; assenso strappato; Una parola d’assenso ; Senatore in breve | Venerdì 26 novembre 2021; breve sosta | Venerdì 26 novembre 2021; Era l anti-Bentley in breve ; Il mister degli Azzurri... in breve ; Cerca nelle Definizioni