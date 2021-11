La definizione e la soluzione di: Alleanza stipulata tra Germania e Austria-Ungheria nel 1879. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DUPLICE

Curiosità/Significato su: Alleanza stipulata tra Germania e Austria-Ungheria nel 1879 L'impero austro-ungarico (in tedesco: Österreichisch-Ungarische Monarchie; in ungherese: Osztrák–Magyar Monarchia), o semplicemente Austria-Ungheria (in tedesco: ...

Altre definizioni con alleanza; stipulata; germania; austria; ungheria; 1879; Lo è stata un'Intesa come pure un'alleanza ; Accordo, alleanza ; L'alleanza di Gianfranco Fini; Lo erano alleanza e Intesa della Grande Guerra; Josefa, atleta nata in germania ; Era la sigla della germania Est; Fu la capitale della germania Ovest; L'ex germania Est; L'imperatore padre di Maria Teresa d'austria ; Gottfried von, musicista austria co del Novecento; Lech : austria = Kranjska Gora : x; Suggestiva canzone natalizia austria ca; Antica regione che coincide circa all'ungheria ; Fiume dell’ungheria ; Il centro dell'ungheria ; Il più grande lago d'ungheria ; Casa di __, dramma di Ibsen del 1879 ; Cerca nelle Definizioni