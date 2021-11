La definizione e la soluzione di: Zone non lontane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DINTORNI

Curiosità/Significato su: Zone non lontane eventuali isole amministrative presenti, che possono essere anche piuttosto lontane dal centro comunale, vengono quindi attribuite alla zona altimetrica che ...

