La definizione e la soluzione di: Le vocali in gruppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UO

Curiosità/Significato su: Le vocali in gruppo femminili classificate in tipi di voce. Le corde vocali sono talvolta chiamate "vere pieghe vocali" per distinguerle dalle "false corde vocali" note come pieghe ...

Altre definizioni con vocali; gruppo; Le vocali degli strambi; Scontro di vocali ; Avido senza vocali ; Le prime due vocali ; La Casa ceca che fa parte del gruppo Volkswagen; Denominazione di un gruppo di leghe magnetiche; Il gruppo di Jim Morrison; Metallo che fa parte del gruppo delle terre rare; Ultime Definizioni