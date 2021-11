La definizione e la soluzione di: Ha vinto sette volte la Coppa dei Campioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MILAN

Curiosità/Significato su: Ha vinto sette volte la Coppa dei Campioni raggiunto solo dalla Coppa Latina negli anni 1950 e dalla Coppa dei Campioni negli ultimi decenni. La Coppa Mitropa degli anni 1930 e la Coppa Latina degli anni ...

Altre definizioni con vinto; sette; volte; coppa; campioni; Ha vinto l edizione 1999 del Festival di Sanremo; Per un pelo non han vinto ; Il primo tennista di colore ad aver vinto Wimbledon; Il terzo punto vinto in un game a tennis; Mitico mostro con sette teste; Un vezzo sette centesco; Muore in sette mbre; Il Giancarlo di Pasqualino sette bellezze; Sei volte tanto; Nel 2021 si sono svolte a Tokyo; A volte mette la tremarella; Lo sport con volte ggio e corpo libero; Storica coppa per tennisti; La cavità a forma di coppa nell'osso dell'anca; Forniscono prosciutti, coppa e salami; Il coperchio a protezione de la coppa dell'olio; Raccolta di campioni di legname; Era dei campioni in un libro di Kurt Vonnegut; Il Collovati tra i campioni del mondo del 1982; campioni dello sport; Ultime Definizioni