La definizione e la soluzione di: Il veleno degli Indios. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CURARO

Curiosità/Significato su: Il veleno degli Indios o fibrillazione. Alcuni nativi utilizzano questo veleno per cacciare con frecce ricoperte di veleno. L'alcaloide può essere conservato dalle rane per ...

Altre definizioni con veleno; degli; indios; Sostanze veleno se per l organismo; Serve per combattere una sostanza veleno sa; Un serpente molto veleno so; Piccolo serpente veleno so; Affrescò la Cappella degli Scrovegni; Il mister degli Azzurri... in breve; L auto degli yankee; Il genere degli U2; Figli di bianchi e indios ; I tipici sandali degli indios ; Potente veleno degli indios ;