La definizione e la soluzione di: Un vecchio venerato in Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANTONE

Curiosità/Significato su: Un vecchio venerato in Oriente dall'usurpatore Foca (602-610), mandò a monte i suoi piani. In Oriente, invece, Maurizio cercò di risolvere un problema per volta: cioè prima vincere la guerra contro ...

