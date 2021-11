La definizione e la soluzione di: Una salsa per preparare il Bloody Mary. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : WORCESTER

Curiosità/Significato su: Una salsa per preparare il Bloody Mary Bloody Mary (disambigua). Il Bloody Mary è un cocktail a base di vodka, succo di pomodoro e spezie piccanti od aromi come la salsa Worcestershire, il ...

Altre definizioni con salsa; preparare; bloody; mary; La salsa preparata con capperi e maionese; La salsa per l hamburger; Agli Orientali piace la sua salsa ; salsa per il pesce; preparare i buoi all aratura; di potassio: si usa per preparare fuochi d'artificio; Piccolo pesce azzurro che si può preparare in saor; Serve per preparare il pesto; Fu bloody a Derry, in Irlanda, nel 1972 ing; Si versa per fare il cocktail bloody Mary; Sa come si fa un bloody Mary; mary __ canzone dei Pooh; Creò mary Poppins; Ben di Tutti pazzi per mary ; E' unita a Tobago: mary land - Titograd - Trinidad; Ultime Definizioni