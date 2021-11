La definizione e la soluzione di: Una prova olimpica di atletica in più gare, riservata alle donne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EPTATHLON

Curiosità/Significato su: Una prova olimpica di atletica in piu gare, riservata alle donne invernale non si tiene più nello stesso anno dell'edizione estiva, ma sfasata di due anni. La bandiera olimpica, uno dei simboli più riconosciuti al mondo ...

Altre definizioni con prova; olimpica; atletica; gare; riservata; alle; donne; prova te e sicure per lealtà; prova scritta e orale; prova re uggia, tediarsi; Fare un'altra prova ; Il portatore della fiaccola olimpica ; Donna...olimpica ; Il Pietri di una storica maratona olimpica ; Città... olimpica del Giappone; I metri di 15 giri di una pista di atletica ; 3000_ , gara di atletica ; Grande impianto sportivo di calcio e atletica ; Specialità dell'atletica su pista e a squadre; Gli alberi delle zagare ; Vergare , scrivere; Cade dalla sigare tta; Tipo volgare e insolente; Sfuggita come una notizia riservata ; La sfera privata e riservata della persona; Sequenza di balletto riservata a una coppia; Sala riservata alla servitù nelle case signorili; Conduce da una valle a quella contigua; Su di essi si esce dalle porte finestre; L acchiappafarfalle dell entomologo; alle viare pene o dolori; donne di sangue misto; donne con gli stessi anni; È utilizzata dalle donne per depilarsi; L'autrice di donne mie; Cerca nelle Definizioni