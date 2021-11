La definizione e la soluzione di: Uhi maior __ cessat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MINOR

Curiosità/Significato su: Uhi maior __ cessat

Altre definizioni con maior; cessat; Le isole con maior ca; Isola delle Baleari ad est di maior ca; Ubi maior minor __ lat; Lo fa minor... se ubi maior lat; La Pulzella che, processat a per eresia, morì sul rogo; Processat a o lavorata come la pelle animale; Detto: Ubi, minor cessat ; Giovanna d'Arco fu processat a come tale; Ultime Definizioni