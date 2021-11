La definizione e la soluzione di: Tra l esofago e lo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARDIAS

Curiosità/Significato su: Tra l esofago e lo stomaco laringe e i polmoni. La parola esofago proviene dalla parola greca per "gola". La parete dell'esofago, partendo dal lume verso l'esterno, è costituita ...

Altre definizioni con esofago; stomaco; L'apparato con l'esofago , il fegato e il pancreas; L'orifizio tra l'esofago e lo stomaco; Risalita nell'esofago di acido gastrico e cibo; Mandato giù dalla bocca all'esofago ; Ernia in cui parte dello stomaco entra nel torace; Svolazzano... nello stomaco dell'innamorato; Cavità dello stomaco dei ruminanti; Pesante... per lo stomaco ;