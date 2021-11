La definizione e la soluzione di: Il tessuto a quadri per kilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Curiosità/Significato su: Il tessuto a quadri per kilt chiusura (a sinistra per gli uomini e a destra per le donne). Entrambi i modelli di kilt hanno una spilla nella parte bassa della gonna per evitare che ...

Altre definizioni con tessuto; quadri; kilt; Un tessuto per camicie pesanti; Il tessuto per il kilt; tessuto da fodere; Un lucido tessuto di cotone; Riquadri dipinti o scolpiti; I riquadri per le Parole Crociate; Uno sfoggio... di quadri ; Sono equivalenti a 10000 metri quadri ; La suonano soldati in kilt ; Il tessuto per il kilt ; Indossano il kilt come simbolo nazionale; La terra dei kilt ;