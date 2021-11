La definizione e la soluzione di: Il territorio della Cina con Victoria e Kowloon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HONG KONG

Curiosità/Significato su: Il territorio della Cina con Victoria e Kowloon costeggiano il litorale a nord di Kowloon che veniva immagazzinato nel porto di Aberdeen per l'esportazione prima dello sviluppo del Victoria Harbour. Nel ...

