La definizione e la soluzione di: Il terreno che in Olanda viene prosciugato dalle acque del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POLDER

Curiosità /Significato su: Il terreno che in Olanda viene prosciugato dalle acque del mare (pronuncia: ['p?ld?r]) è un tratto di mare asciugato artificialmente attraverso dighe. Essendo una porzione di terreno pianeggiante recintata da argini, un ...

