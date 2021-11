La definizione e la soluzione di: I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FALSI AMICI

Curiosità/Significato su: I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon e carbonio, non carbone, che si dice coal

