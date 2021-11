La definizione e la soluzione di: Si tende ma non è un arco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRANELLO

Curiosità/Significato su: Si tende ma non e un arco Quando un muscolo si allunga (ad es. a seguito di una stimolazione sul tendine) questo tende a contrarsi per via riflessa. Il meccanismo è dato da un aumento ...

Altre definizioni con tende; arco; Ginnastica che distende i muscoli; tende nza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; Stende gli atti; Una rotaia per tende ; Vi soggiornò Marco Polo; Frequentato parco di Londra; Sono una caratteristica del leone di San Marco ; Il Marco Vipsanio che fece costruire il Pantheon; Ultime Definizioni