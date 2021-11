La definizione e la soluzione di: Stabilimenti in cui si trattano i bozzoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILANDE

Curiosità/Significato su: Stabilimenti in cui si trattano i bozzoli che a quel tempo contava tre stabilimenti dislocati a Botticino, Brescia e Ospitaletto. Si rivela un ottimo esperto in meccanica tessile, tanto da guadagnare ...

