La definizione e la soluzione di: Si spendevano in Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DRACME

Curiosità/Significato su: Si spendevano in Grecia i quali a suo dire spendevano buona parte del tempo in compagnia di concubine locali che in seguito intendevano riportare in Grecia. Conseguenza di questo ...

