Lo sono molti accendini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : USA E GETTA

Curiosità/Significato su: Lo sono molti accendini sono inutilizzabili e vanno gettati via. A questi si aggiungono alcuni accendini in materiale plastico, comunque dotati di valvola per la ricarica del ...

