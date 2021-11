La definizione e la soluzione di: Lo sono i fondi di molte padelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ANTIADERENTI

sono lunghi quelli dei girasoli; sono severe per chi non le rispetta; Lo sono molti accendini; sono abili a spillare; Situate in profondi tà; Ha un'inconfondi bile bottiglietta; Situato in profondi tà; Sta bene a... fondi ; molte bianche sono da tavola; Ha molte autogrù sigla; Hanno formulato molte ipotesi sulI'esistenza di altri mondi; È formata da molte viti; Si usa per rivestire padelle ; Chiude padelle , scatole, water..; Materiale di rivestimento per padelle e tegami; Riveste missili, satelliti artificiali e... padelle ;