La definizione e la soluzione di: Sistemate per le feste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCIATE

Curiosità/Significato su: Sistemate per le feste Voce principale: Folclore in Abruzzo. La pagina illustra le maggiori feste e tradizioni popolari sacre celebrate in Abruzzo, nel calendario liturgico ...

Altre definizioni con sistemate; feste; sistemate a modo come possono esserlo le cose; I giorni che precedono le feste ; Si feste ggia il 18 ottobre; Alle feste è il contrario di imbucato; Stile di vita di chi frequenta feste ed eventi; Ultime Definizioni