La definizione e la soluzione di: Servono per bendare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FASCE

Curiosità/Significato su: Servono per bendare vengono curati da Glock, che fa usare loro uno speciale unguento, dato che bendare le ferite non basta, perché i pinzoni iniettano una sostanza che impedisce ...

Altre definizioni con servono; bendare; servono per risolvere un quesito; Quelli essenziali... non servono nell'alimentazione; servono al barbiere; Senz'ago non servono ; Si usano per bendare ; Ultime Definizioni