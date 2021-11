La definizione e la soluzione di: Le schiene dei libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DORSI

Curiosità/Significato su: Le schiene dei libri nel 1967, e il Premio Scanno, nel 1985. Come saggista, Di Schiena ha pubblicato diversi libri, fra cui: Agenda 199... con il diario di famiglia in un secolo ...

Altre definizioni con schiene; libri; schiene di animali; _ fiorentine, opera in 8 libri di Machiavelli; Disposizione filosofica all equilibri o dello spirito; Filo per cucire libri ; Concludono i libri ; Ultime Definizioni