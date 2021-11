La definizione e la soluzione di: Scavato dall azione delle acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EROSO

Curiosità/Significato su: Scavato dall azione delle acque colatore Lambro Meridionale, che si forma a Milano e raccoglie anche parte delle acque dell'Olona, è il suo maggiore affluente. Il nome italiano del fiume deriva ...

Altre definizioni con scavato; dall; azione; delle; acque; scavato dalle acque; E’ scavato fra i monti; Segno scavato in un materiale; Rifugio scavato con le zampe; Il personaggio dall a possente voce; Il frutto dall a polpa verde; La Jennifer che fu lanciata dall a sitcom Friends; Serpente dall a stretta mortale; Una malattia che colpisce tutta la popolazione , come il Covid-19; Un corso di specializzazione dopo la laurea; Poeti di alta ispirazione ; Infiammazione della bocca; Gli ingressi principali delle chiese; Lo stipendio prima delle trattenute; Un mostro delle fiabe; Il ballo delle streghe; Il terreno che in Olanda viene prosciugato dalle acque del mare; Vi nacque Ada Negri; Un uncino subacque o; __ acque o: liquido salino tra la cornea e il cristallino; Ultime Definizioni