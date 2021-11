La definizione e la soluzione di: Sbocca, come il Volga, nel Caspio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : URAL

Curiosità/Significato su: Sbocca, come il Volga, nel Caspio sono considerati senza sbocco al mare. Il mar Caspio è tuttavia collegato al Mar Nero tramite il canale Volga-Don tra il Volga e il Don. Afghanistan Andorra ...

