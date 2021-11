La definizione e la soluzione di: La sala da pranzo del convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : REFETTORIO

Curiosità/Significato su: La sala da pranzo del convento conventuale comprende una chiesa, un chiostro, una sala capitolare, aule, biblioteca, sala da pranzo, varie sale, cucine e un centinaio di singole celle ...

Altre definizioni con sala; pranzo; convento; Si tengono in sala moia; L insala ta di verdura a cubetti con maionese; La classe dei sala riati; Praticavano i sala ssi; Fine di pranzo ; Le ultime portate del pranzo ; Conclude dolcemente il pranzo ; Vaschetta con acqua che si usa a Fine pranzo ; Superiora del convento ; Gustosi pesci di mare... in convento ; Ha una cella nel convento ; In mezzo al convento ;