La definizione e la soluzione di: Rocky __: il solo peso massimo a ritirarsi imbattuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARCIANO

Curiosità/Significato su: Rocky __: il solo peso massimo a ritirarsi imbattuto pesi massimi dal 1952 al 1956 e fu l'unico peso massimo della storia a ritirarsi imbattuto, difendendo il titolo sei volte. Tra le sue 43 vittorie per ...

Lo Stallone di rocky ; Il rocky che cantava Stasera mi butto; Il cognome del rocky pugile cinematografico; Il Sylvester di rocky ; Serve solo in acqua; Può essere a spillo solo nelle scarpe femminili; Premiato solo con parole; Lo sente solo chi lo ha; Il disagio di chi sente un angoscioso e insistente peso ; peso usato in farmacia; Misure di peso ; La forza che dà peso a tutto; Cosi sono detti i capitali spostati da un Paese all altro alla ricerca del massimo interesse; Il voto massimo per lo Scolaro; Il "secret"... quando è massimo ; È il massimo della gamma; Vi entra chi decide di ritirarsi ; Uscirne significa ritirarsi ; L'imbattuto record di Matusalemme;