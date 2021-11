Fu rivale di Atene | Giovedì 25 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Fu rivale di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 25/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPARTA

Curiosità/Significato su: Fu rivale di Atene beotica. Fu una grande rivale di Atene, e si schierò con l'Impero persiano durante la seconda guerra persiana. Con la vittoria nella battaglia di Leuttra ...

Altre definizioni con rivale; atene; giovedì; novembre; 2021; Fu rivale di Fausto Coppi; Il Bartali che rivaleggiò con Coppi; Il Mitraglia vicino e rivale di Paperino; Il Marco Porcio Catone rivale di Giulio Cesare; Il tempio che Pericle fece innalzare in atene; L'atenese ne ha uno magnifico; Il porto di atene; Il Cassina ex-ginnasta, medaglia d'oro ad atene 2004;