La definizione e la soluzione di: Richiede grosse bocce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOWLING

Curiosità/Significato su: Richiede grosse bocce gioco diagonale, che richiede più giro, quindi l'asse è spostato e la boccia gira con più facilità. Entrambi questi tipi di bocce hanno una buona presa ...

Altre definizioni con richiede; grosse; bocce; Che si può richiede re; richiede più voci; Può richiede re punti di sutura; richiede cure ricostituenti; Si facevano grosse in Africa; grosse antilopi africane; Hanno grosse difficoltà... nel masticare; Zona tra Toscana e Lazio con grosse to e Capalbio; Una fragile bocce tta; bocce ttina d'inchiostro in cui intingere la penna; Il gioco con le bocce più grosse; Sono pari nelle bocce ; Cerca nelle Definizioni