La definizione e la soluzione di: Lo regge chi travasa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMBUTO

Curiosità/Significato su: Lo regge chi travasa nel romanticismo, che Manzoni decide di rendere il vero protagonista che regge il filo del destino dei personaggi del romanzo. Tuttavia, la religione abbracciata ...

Altre definizioni con regge; travasa; regge nza; regge il ceppo... ridente; Ha il compito di regge re; La asta che regge il pistone; Si usano per travasa re; travasa no molto spesso; La travasa il fegato; Arnese per travasa re; Ultime Definizioni