La definizione e la soluzione di: Da questo si ricavano le copie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIGINALE

Curiosità/Significato su: Da questo si ricavano le copie vita delle piante. Le piante stanno alla base dell'alimentazione per gli animali e per l'uomo, che da esse a loro volta ricavano “materie prime” ed energia ...

Altre definizioni con questo; ricavano; copie; Via questo , via il dolore; In questo modo comincia l'Eneide; Per molti è come questo ; Punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole; Si ricavano dalle piante aromatiche; Le ricavano i cronometristi; Si ricavano dall'originale; Fiori gialli da cui si ricavano olio e semi edibili; copie più che identiche; I progenitori... delle copie ; Nome completo del servizio di fotocopie a distanza; Cellula contenente due copie di ogni cromosoma;