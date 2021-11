La definizione e la soluzione di: Privare le pecore del loro mantello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOSARE

Curiosità/Significato su: Privare le pecore del loro mantello loro cutie mark con un simbolo comune di uguaglianza. Quando Twilight Sparkle e le sue amiche fanno visita alla cittadina, Starlight riesce a privare ...

Altre definizioni con privare; pecore; loro; mantello; privare un terreno d'acqua, desertificare; privare dell’involucro; privare degli abiti, denudare; privare un animale della pelle; L industriale che tosa le pecore ; Ricoveri per le pecore ; Lo sono le pecore ; Si occupa di un gruppo di animali come le pecore ; Vale come loro ; Tendenza a realizzare l unione delle diverse confessioni cristiane in base ai loro punti comuni; Il valoro so avversario di Guy de La Motte; Così sono le auto che fanno sentire i loro cavalli; Il tipico mantello che si infila dalla testa; mantello degli antichi Romani; Cavallo con il mantello rosso; Il mantello del gaucho; Ultime Definizioni